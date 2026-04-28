Miljonregn över Sporting efter Gyökeres succé med Arsenal

Viktor Gyökeres och hans Arsenal har tagit sig till semifinal i Champions League.

Det är även en seger för hans tidigare klubb – Sporting.

Detta med anledning av att de tjänat en miljon euro, enligt uppgifter.

För snart ett år sedan bytte Viktor Gyökeres Sporting mot Arsenal i en något infekterad övergång.

Enligt Sporting själva tjänade de 735 miljoner kronor för transfern av stjärnan, exklusive bonusar. Nu har summan stigit.

Lyssnar man till grekiska SDNA har Sporting inkasserat ytterligare en miljon euro, eller drygt 10 miljoner kronor, till följd av Gyökeres succé med ”The Gunners”.

Detta då Arsenal har tagit sig hela vägen till semifinal i Champions League, vilket i sin tur har triggat en prestationsbaserad bonus som finns med i svenskens kontrakt efter flytten från England.

Enligt SDNA har den totala övergångssumman nu uppgått till 741 miljoner kronor.

Under sin tid i Sporting spelade Viktor Gyökeres 102 matcher och gjorde hela 97 mål och 28 assist.