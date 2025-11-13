Den förre Gif Sundsvall-spelaren Forrest Lasso har gjort sitt.

Efter årets säsong i USL kommer mittbacken att lägga skorna på hyllan.

– Fotboll har varit allt för mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2022 som Gif Sundsvall värvade den amerikanska mittbacken Forrest Lasso. Därefter noterades 32-åringen för totalt 23 matcher med ”Giffarna” innan han återvände till USL-klubben TB Rowdies ett år efter flytten till Sverige.

I Rowdies har Forrest tillbringat de senaste åren och står totalt sett noterad för 120 matcher med den amerikanska andraligaklubben.

Nu är dock karriären över. I ett uttalande på TB Rowdies hemsida meddelar mittbacken att han har gjort sitt som professionell fotbollsspelare efter säsongen.

– Fotboll har betytt allt för mig. Det har alltid fyllt min bägare till bredden. Det har gett mig mer än jag någonsin kunnat föreställa mig, och det har låtit mig förvandla en dröm till verklighet. När jag började spela hade jag tre grundpelare. Tre saker som betydde mest för mig – min tro, min familj och fotbollen, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Och nu har det blivit dags för den tuffaste utmaningen i min karriär: att lämna fotbollen där den behöver vara, eftersom min familj är viktigare och min tro överträffar allt. Jag har tillit till mitt beslut. Jag har tillit till mina lagkamrater. Jag har tillit till den här klubben, men framför allt har jag tillit till min familj. Jag vill bara tacka alla som har varit en del av den här klubben och hjälpt mig och min familj att nå dit vi är idag.

Forrest Lasso har, förutom Gif Sundsvall och TB Rowdies, spelat för klubbar som Wofford, GPS Portland, Charleston, Cincinnati och Nashville.



