Klart: Franska klassikermötet skjuts upp

Olympique Marseille mot Paris Saint Germain skulle gått av stapeln denna söndagskväll.

Så blir det dock inte.

Matchen har ställts in och skjutits upp på grund av förväntat oväder.

Foto: Bildbyrån

Det vankades klassikermöte i Frankrike denna söndags kväll.

Olympique Marseille skulle ha tagit emot Paris Saint Germain, men matchen kommer inte gå av stapeln denna söndagskväll.

Oväder väntas dra in över Marseille denna afton och därför kommer matchen istället att spelas imorgon.

Hemmalaget meddelar nämligen via sin hemsida att matchen planeras att spelas vid 20:00 imorgon.