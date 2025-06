Klart: Grealish ratad i Citys VM-trupp

Manchester City ska spela klubblags-VM.

Det gör ska inte Jack Grealish, 29.

Nu står det klart att yttern är petad ur Pep Guardiolas trupp.

Jack Grealish får inte följa med till USA och spela klubblags-VM i sommar. Engelskmannen står inte med på den lista av namn som Pep Guardiola har tagit ut.

Grealish har under den senaste tiden fått allt mindre speltid i Manchester City. I den gångna säsongen gjorde yttern 20 framträdanden och där till ett mål och en assist.

Att 29-åringen inte följer med till klubblags-VM är inget oväntat. Jack Grealish har under en längre tid ryktats bort från klubben. Intresse har kommit från både andra Premier League-klubbar så väl som lag utomlands. Senast kom uppgifter om att Grealish kan ersätta Florian Wirtz i Bayer Leverkusen.

Your City travelling squad for the @FIFACWC 📋🔒#TakeItToTheWorld 🌍 pic.twitter.com/J3j8zRuP3g

— Manchester City (@ManCity) June 11, 2025