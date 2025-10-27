Klart: Gyökeres och Isak utanför spelarnas världslag

Världslaget 2025 ska sammanställas av spelarna själva.

Då saknas svenskarna Viktor Gyökeres och Alexander Isak.

Foto: Bildbyrån

Varje år utser spelarnas internationella fackliga organisation Fifpro ett världslag beståendes av elva spelare. Listan heter ”Fifpro World 11” och laget utses av spelarna själva.

Under måndagen har 26 spelare som finns med i urvalet till världslaget listats.

Värt att notera är att varken någon av den svenska anfallsduon Viktor Gyökeres eller Alexander Isak finns med på listan. Förra säsongen gjorde Viktor Gyökeres 54 mål på 52 tävlingsmatcher i Sporting Lissabon medan Alexander Isak gjorde näst flest mål i Premier League säsongen 2024/2025.

Spelarna i världslagets bedöms från perioden 15 juli 2024 till den tredje augusti 2025.

Urvalslistan

Målvakter: Allison Becker, Gianluigi Donnarumma

Försvarare: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Virgil Van Dijk, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba

Mittfältare: Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Joao Neves, Cole Palmer, Pedri, Federico Valverde, Vitinha

Anfallare: Ousmane Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Lamine Yamal