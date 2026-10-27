Klart: Gyökeres startar mot Fleetwood

Viktor Gyökeres startar när Arsenal möter Fleetwood Town i ligacupen.

Svensken leder anfallet i åttondelsfinalen.

Avspark är klockan 21.00.

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Viktor Gyökeres startar på topp för Arsenal i kvällens åttondelsfinal i ligacupen borta mot Fleetwood Town på Highbury Stadium.

Mikel Arteta roterar i laget, men svensken får förtroendet från start. Han backas upp av Kai Havertz och unga spelare som Max Dowman och Myles Lewis-Skelly.

Arsenal går in i matchen i bra form. Laget är obesegrat på de fem senaste matcherna, med fyra segrar och ett oavgjort resultat.

Arsenals startelva:

Meslier – Timber, Salmon, Mosquera, Hincapié – Zubimendi, Lewis-Skelly – Dowman, Havertz, O’Neill – Gyökeres