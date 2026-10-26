Klart: Harry Kane vinner Ballon d’Or

Harry Kane har utsetts till världens bästa spelare.

Bayern München-anfallaren vinner Ballon d’Or för första gången.

Han är den första engelsmannen som vinner priset sedan Michael Owen 2001.

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Harry Kane har vunnit Ballon d’Or. På galan i London fick Bayern München-anfallaren priset av den brasilianska legenden Ronaldo, som själv vann det 1997 och 2002.

Det är första gången som Kane vinner priset, och han blir den förste engelsmannen sedan Michael Owen 2001 att göra det. Owen delade för övrigt ut damernas pris tidigare under kvällen till Alexia Putellas.

För Kane blev det en dubbel. Tidigare under galan fick han också Gerd Müller-trofén som årets bästa målskytt.

Han vann före bland andra Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé och Erling Haaland.



