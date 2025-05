Klart: HJK sparkar tränaren efter fiaskostarten

En vinst på de fem första matcherna.

Det har fått HJK att agera.

Under söndagen meddelar den finska huvudstadsklubben att man sparkar tränaren Toni Korkeakunnas.



Fem omgångar in i den finska högstaligan, Veikkausliiga, har HJK tagit fyra poäng.



Det ses, i och med klubbens framgångsrika historia, som ett stort misslyckande.



Så även för klubbens sportsliga ledning – som nu har valt att sparka sin tränare Toni Korkeakunnas.



– Säsongsinledningen har varit en stor besvikelse resultatmässigt och spelmässigt. Förra höstens spelmässiga utmaningar åtgärdades under vintern och det såg det bättre ut. Tyvärr blev det omedelbart en resultatmässig dålig start på Veikkausliiga-säsongen och nu var vi tvungna att reagera. Det går fortfarande att vända säsongen och det är därför behövs en förändring, säger sportchefen Petri Vuorinen i ett uttalande.



Under den närmsta tiden kommer den tidigare assisterande tränaren, Miika Nuutinen, att ta över ansvaret som temporär huvudtränare.



HJK befinner sig just nu på en tiondeplats i Veikkausliiga, som innehåller tolv lag.

