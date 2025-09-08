Klart: Hjulmand tar över Bayern Leverkusen

Erik Erik ten Hag fick nyligen sparken från Bayern Leverkusen.

Nu står det klart att dansken Kasper Hjulmand blir tränare för tyska klubben.

Foto: Bildbyrån

Erik ten Hag fick chockartat sparken nyligen efter att ha anslutit som ny chefstränare i somras.

Nu meddelar den tyska klubben att dansken Kasper Hjulmand tar över som ny huvudtränare och skriver på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.

– Vi är väldigt glada över att ha skrivit kontrakt med Kasper Hjulmand, vars karriär vi har följt noga under en lång tid, säger Leverkusens sportchef Simon Rolfes på klubbens webbplats.