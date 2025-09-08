Klart: Hjulmand tar över Bayern Leverkusen
Erik Erik ten Hag fick nyligen sparken från Bayern Leverkusen.
Nu står det klart att dansken Kasper Hjulmand blir tränare för tyska klubben.
Erik ten Hag fick chockartat sparken nyligen efter att ha anslutit som ny chefstränare i somras.
Nu meddelar den tyska klubben att dansken Kasper Hjulmand tar över som ny huvudtränare och skriver på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.
– Vi är väldigt glada över att ha skrivit kontrakt med Kasper Hjulmand, vars karriär vi har följt noga under en lång tid, säger Leverkusens sportchef Simon Rolfes på klubbens webbplats.
