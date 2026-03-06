Klart: Jesse Lingard flyttar till Brasilien
Jesse Lingard flyttar från Sydkorea till Brasilien.
Engelsmannens nästa klubbadress blir Corinthians i São Paulo.
– Jag längtar efter att spela, säger Lingard till klubbens hemsida.
Jesse Lingards kontrakt med den brasilianska jätten sträcker sig över hela 2026. Kontraktet kan dock förlängas över 2027, baserat på om klubben når vissa mål.
33-åringen blir därmed den första engelsmannen att spela i den brasilianska högstaligan.
– Träningsanläggningen här är otrolig. Spelarna tog emot mig med öppna armar, tränaren och sportchefen också. Det var jättebra att träffa dem. Mina första intryck: väldigt positiva, jag längtar efter att spela, säger Lingard till klubbens hemsida.
I laget finns Jesse Lingards tidigare lagkamrat Memphis Depay. Klubben har tidigare haft spelare som Carlos Tevez, Rivaldo och Socrates i laget.
Jesse Lingard är mest ihågkommen för sina år i Manchester United. I hemlandet har han även representerat lag som Nottingham Forest, West Ham United och Brighton & Hove Albion.
33-åringen är noterad för 32 landskamper för England.
