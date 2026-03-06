Klart: Jesse Lingard flyttar till Brasilien

Jesse Lingard flyttar från Sydkorea till Brasilien.

Engelsmannens nästa klubbadress blir Corinthians i São Paulo.

– Jag längtar efter att spela, säger Lingard till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Jesse Lingards kontrakt med den brasilianska jätten sträcker sig över hela 2026. Kontraktet kan dock förlängas över 2027, baserat på om klubben når vissa mål.

33-åringen blir därmed den första engelsmannen att spela i den brasilianska högstaligan.

– Träningsanläggningen här är otrolig. Spelarna tog emot mig med öppna armar, tränaren och sportchefen också. Det var jättebra att träffa dem. Mina första intryck: väldigt positiva, jag längtar efter att spela, säger Lingard till klubbens hemsida.

I laget finns Jesse Lingards tidigare lagkamrat Memphis Depay. Klubben har tidigare haft spelare som Carlos Tevez, Rivaldo och Socrates i laget.

Jesse Lingard är mest ihågkommen för sina år i Manchester United. I hemlandet har han även representerat lag som Nottingham Forest, West Ham United och Brighton & Hove Albion.

33-åringen är noterad för 32 landskamper för England.