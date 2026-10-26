Klart: Lamine Yamal årets unga talang – igen

Lamine Yamal har prisats på Ballon d’Or-galan i London.

Barcelona-stjärnan har utsetts till årets unga talang.

Därmed vann han före bland andra lagkamraten Pau Cubarsí.

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Lamine Yamal fortsätter att samla priser. Under Ballon d’Or-galan i London utsågs Barcelona-yttern till årets unga talang bland herrarna. Tredje året i rad för 19-åringen.

Han vann före lagkamraten Pau Cubarsí, Real Madrids Yan Diomande, Bayern Münchens Lennart Karl och PSG:s Warren Zaïre-Emery, som också var nominerade.