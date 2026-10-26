Klart: Luis de la Fuente årets tränare efter VM-guldet

Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente har utsetts till årets tränare.

Han ledde Spanien till VM-guld i somras.

Därmed slog han bland andra Luis Enrique och Mikel Arteta.

Foto: Bildbyrån

Luis de la Fuente prisades som årets tränare bland herrarna på Ballon d’Or-galan i London. Spaniens förbundskapten belönas efter att ha lett landslaget till VM-guld i somras.

Han vann före PSG:s Luis Enrique, Bayern Münchens Vincent Kompany, Arsenals Mikel Arteta och Aston Villas Unai Emery, som också var nominerade.