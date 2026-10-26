Klart: Luis de la Fuente årets tränare efter VM-guldet
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Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente har utsetts till årets tränare.
Han ledde Spanien till VM-guld i somras.
Därmed slog han bland andra Luis Enrique och Mikel Arteta.
Luis de la Fuente prisades som årets tränare bland herrarna på Ballon d’Or-galan i London. Spaniens förbundskapten belönas efter att ha lett landslaget till VM-guld i somras.
Han vann före PSG:s Luis Enrique, Bayern Münchens Vincent Kompany, Arsenals Mikel Arteta och Aston Villas Unai Emery, som också var nominerade.
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