Jorthy Mokio byter landslag: ”Följer mitt hjärta”

Jorthy Mokio byter landslag.

Han lämnar Belgiens ungdomslandslag för att representera Kongo-Kinshasas herrlandslag i fotboll.

– Jag valde att följa mitt hjärta, säger han till De Telegraaf.

Ajax-talangen Jorthy Mokio har tidigare gjort sex U21-landskamper för Belgien, men nu har 18-åringen bestämt sig för att byta landslagstillhörighet.

Mittfältaren kommer framöver att representera Kongo-Kinshasa.

– I slutändan valde jag att följa mitt hjärta och ställa mig till Kongos förfogande. Så jag hoppas kunna representera dem snart, säger Mokio till De Telegraaf.

Både Belgien och Kongo-Kinshasa är kvalificerade för VM, men det återstår att se om Mokio är spelklar enligt regelverket.

– Frågan kvarstår om det är möjligt med tanke på reglerna. Det är fantastiskt att Kongo har lyckats kvalificera sig. Om det är möjligt och jag blir uttagen, då kommer jag definitivt att vara redo för det, säger han.

Under säsongen har Mokio stått för två mål och två assist på 24 ligamatcher för Ajax.