Klart: Pepe Reina, 42, avslutar karriären

För drygt 25 år sedan inledde han sin professionella karriär.

Idag står det klart att den är över.

En 42-årig Pepe Reina lägger handskarna på hyllan.



Det var under 2000-talets första år som en då 18-årig Pepe Reina fick chansen att debutera i FC Barcelonas A-lag.



Därefter har han hunnit representera hela tio klubbar, varav samtliga i de europeiska topp fem-ligorna.



Den längsta sejouren spanjoren gjorde var i Liverpool, där han tillbringade hela nio år och kom upp i nära 400 matcher. Han har även vunnit både VM- och EM-guld med det spanska landslaget samt vunnit Bundesliga med Bayern München.



Under måndagskvällen stod det klart att den idag 42-årige Pepe Reina lägger sina handskar på hyllan och tackar för sig. Efter att Serie A-säsongen med Como tar slut kommer han inte längre att vara fotbollsspelare.



– En mycket vacker karriär är över. Jag bestämde mig för att sluta i januari. Jag pratade med min fru och vi tog beslutet tillsammans, säger 42-åringen till spanska Movistar.



Det var under förra sommaren som Reina bytte Villarreal mot Como, där han idag står noterad för spel i elva matcher under den gångna säsongen. Framgent kommer spanjoren att vara tränare för Villarreals bästa ungdomslag, skriver Fabrizio Romano.