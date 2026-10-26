Klart: Pere Romeu årets tränare – Sadiku nominerad

Barcelonas Pere Romeu har utsetts till årets tränare bland damerna.

Häckens Elena Sadiku var också nominerad.

Hon var den enda kvinnan bland finalisterna.

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Pere Romeu prisades som årets tränare bland damerna på Ballon d’Or-galan i London. Därmed fortsätter kvällen bra för Barcelona, som redan har vunnit båda priserna för årets unga talang.

Bland de nominerade fanns även BK Häckens tränare Elena Sadiku, som var den enda kvinnan på topp 5 listan. De andra nominerade var Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz och Nils Nielsen.