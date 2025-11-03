Klart: Pia Sundhage får sparken av Schweiz

Pia Sundhage lämnar det schweiziska damlandslaget.

Förbundskaptenens kontrakt kommer inte att förnyas.

– Jag är förvånad över det schweiziska fotbollförbundets beslut, men jag respekterar det, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Pia Sundhage tog över som förbundskapten för det schweiziska damlandslaget 2024. Nu har svenskan gjort sitt på posten.

Under måndagen meddelar det schweiziska fotbollförbundet att kontraktet med Sundhage inte kommer att förnyas. Förbundskaptenen ska ha informerats om beslutet vid ett möte i Stockholm.

– Pia Sundhage tog över laget 2024 under en svår period och ledde dem genom ett oförglömligt EM i vårt land. Tillsammans med spelarna och personalen lade hon grunden för en lovande framtid inom schweizisk damfotboll. Vi tackar Pia och hennes tränarstab och önskar dem all lycka till i framtiden, säger SFV:s ordförande Peter Knäbel på förbundets hemsida.

Sundhage om förbundets beslut att entlediga henne.

– Det har varit ett stort nöje och en ära att få följa med det schweiziska landslaget under de senaste två åren. Som lag har vi lärt oss mycket, vuxit tillsammans och skrivit ett oförglömligt kapitel i den schweiziska damfotbollens historia med hemma-EM. Jag hade gärna fortsatt den här resan. Jag är förvånad över det schweiziska fotbollsförbundets beslut, men jag respekterar det, säger hon.

Sundhage tog Schweiz till en kvartsfinal i EM i somras. det var första gången någonsin för det schweiziska damlandslaget.