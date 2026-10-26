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Paris Saint-Germain. Foto: Alamy

Klart: PSG vinner årets lag – igen

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Daniel Karimi
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Paris Saint-Germain har utsetts till årets lag bland herrarna.
Patrick Vieira och Sol Campbell delade ut priset.
Förra årets Ballon d’Or-vinnare Ousmane Dembélé tog emot det.

**Luis Enrique, huvudtränare för Paris Saint-Germain, lyfter pokalen under prisceremonin efter finalen i UEFA Champions League 2025/26 mellan Paris Saint-Germain och Arsenal.**
Paris Saint-Germain. Foto: Alamy

PSG har prisats som årets lag bland herrarna på Ballon d’Or-galan i London. Priset delades ut av Patrick Vieira och Sol Campbell, och Ousmane Dembélé, förra årets Ballon d’Or-vinnare, tog emot det för lagets räkning.

Parisklubben belönas efter att ha vunnit Champions League två år i rad. Det blir även klubbens andra ”Årets lag” vinst i rad.

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