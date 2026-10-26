Klart: PSG vinner årets lag – igen

Paris Saint-Germain har utsetts till årets lag bland herrarna.

Patrick Vieira och Sol Campbell delade ut priset.

Förra årets Ballon d’Or-vinnare Ousmane Dembélé tog emot det.

Paris Saint-Germain. Foto: Alamy

PSG har prisats som årets lag bland herrarna på Ballon d’Or-galan i London. Priset delades ut av Patrick Vieira och Sol Campbell, och Ousmane Dembélé, förra årets Ballon d’Or-vinnare, tog emot det för lagets räkning.

Parisklubben belönas efter att ha vunnit Champions League två år i rad. Det blir även klubbens andra ”Årets lag” vinst i rad.