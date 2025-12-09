Klart: PSG:s ägare köper ny klubb

Paris Saint Germains ägare, Qatar Sports Investments, har köpt en ny klubb.

Klubben i fråga är belgiska KAS Eupen.

Foto: Bildbyrån

Qatar Sports Investments äger sedan tidigare Paris Saint Germain och portugisiska SC Braga.

Nu står det klart att de köpt en ytterligare klubb.

Denna tisdag meddelar Qatar Sports Investments via ett pressmeddelande att man förvärvat belgiska KAS Eupen.

– Qatar Sports Investments är stolta över att bli förvaltare av KAS Eupen och bidra till utvecklingen av fotboll i Belgien, säger Nasser Al-Khelaïfi, ordförande i QSI, i ett uttalande och fortsätter:

– Med QSI:s globala expertis och passion för fotboll är vårt mål att bygga en modern, konkurrenskraftig fotbolls- och affärsstruktur som gör KAS Eupen-supportrarna stolta och bygger vidare på klubbens fantastiska arv. Vi välkomnar varmt en fantastisk klubb och gemenskap till vår familj.