Klart: Pulisic förlänger med Milan

Christian Pulisic fortsätter i AC Milan.

Amerikanen har skrivit på ett nytt kontrakt som gäller till sommaren 2031.

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Christian Pulisic kom till AC Milan från Chelsea sommaren 2023 och har sedan dess blivit en av lagets viktigaste spelare. På 141 matcher har han gjort 44 mål.

Nu har han förlängt sitt kontrakt med klubben till sommaren 2031.

”Beslutet speglar ett gemensamt engagemang för att bygga vidare på de framsteg som gjorts tillsammans och skriva fler minnesvärda kapitel i klubbens historia”, skriver Milan på sin hemsida.

I morgon kväll, lördag, ställs Milan ligaettan och stadsrivalen Inter i ”Derby della Madonnina”.



