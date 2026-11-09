Smällen för Spanien – Yamal missar Tjeckien-matchen

Lamine Yamal dras med knäproblem.

Han missar Spaniens Nations League-match mot Tjeckien.

Förhoppningen är att han ska vara redo mot England.

Foto: Bildbyrån

De regerande världs- och Europamästarna Spanien vann samtliga matcher under förra samlingen och toppar Nations League-gruppen med England, Kroatien och Tjeckien. I den näst sista gruppspelsmatchen, mot Tjeckien, blir det dock inget spel för Lamine Yamal.

Barcelona-stjärnan ska ha fått problem med knät i söndagens 2–1-seger mot Atlético Madrid. Han ansluter till landslaget senare, precis som Mikel Oyarzabal, som har varit sjuk.

”Båda spelarna kommer att ansluta till träningslägret under de kommande dagarna för att vara tillgängliga för att möta England”, skriver det spanska fotbollsförbundet enligt Marca.

Matchen mot England spelas söndagen den 15 november.