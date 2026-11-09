Nmecha kritiseras: ”Aldrig sett honom spela tre bra matcher i rad”

Felix Nmecha blev matchhjälte för Borussia Dortmund med två mål i helgen.

Ändå ifrågasätts han av tyska experter.

– Han är inte världsklass än, säger Markus Babbel.

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Felix Nmecha gjorde båda målen när Borussia Dortmund, tvåa i Bundesliga, vann med 2–1 mot nykomlingen Elversberg i lördags. Tränaren Niko Kovač hyllade 26-åringens närvaro, dynamik och teknik.

– Med honom har vi en helt annan dimension. Därför är jag glad att han är här, säger Kovač.

Men alla är inte lika imponerade. Den förre Bayern München- och Liverpoolspelaren Markus Babbel ifrågasätter Nmechas jämnhet.

– Jag har aldrig sett honom spela tre bra matcher i rad. Han klarar inte att spela på den allra högsta nivån lördag, onsdag och lördag. Han klarar en match, kanske till och med två, men inte tre. Världsklass för mig betyder att man kan göra det tre gånger. I mina ögon klarar han inte det än, säger han Babbel i Sky90.

Även tyskland-legenden Lothar Matthäus har tidigare sagt att man aldrig vet exakt vad man får av Nmecha, men att han har potential att göra stor skillnad.