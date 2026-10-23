Klart: Ronaldinho gör comeback – 46 år gammal

Ronaldinho ska spela fotboll igen.

Den brasilianska legendaren gör comeback i italienska Ravenna.

– Magin är på väg tillbaka till planen, skriver klubben.

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Ronaldinho spelade sin senaste match för Fluminense 2015. Nu gör den 46-årige brassen comeback i italienska Serie C.

I juni skrev han på för Ravenna, och i augusti presenterades han för fansen vid en glamorös ceremoni på stranden i Marina di Ravenna. Hittills har han dock inte spelat någon match. Nu bekräftar klubben att han debuterar i derbyt mot Forlì den 15 november.

”Hela fotbollsvärlden trodde att det var för bra för att vara sant, men nu kan vi officiellt bekräfta en storslagen comeback: magins, leendets och en talangs återkomst som har fängslat generationer av fans, oavsett vilket lag de håller på”, skriver Ravenna i ett uttalande.

”Väntan är snart över. Magin är på väg tillbaka till planen.”

Ravenna leds av Ignazio Cipriani, från restaurangkedjan Cipriani. Han har sagt att det är hans dröm att Ronaldinho gör det sista målet i sin karriär för klubben. Ronaldinho är själv minoritetsägare i Ravenna.

Det är brassens andra sejour i Italien efter tiden i AC Milan mellan 2008 och 2011. Under karriären spelade han också för PSG och Barcelona, vann VM med Brasilien 2002 och Ballon d’Or 2005.

Ravenna ligger tvåa i sin grupp i Serie C.