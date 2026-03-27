Klart: Roy Hodgson tar över Bristol City

Roy Hodgson har nu varit elittränare i 50 år.

Det firar han genom att ta över jobbet i Bristol City.

1976 tog Roy Hodgson över Halmstads BK i allsvenskan. Sedan dess har engelsmannen tränat ett dussintal klubbar och landslag över hela världen.

Nu har 78-åringen fått sitt nästa tränaruppdrag. Hodgson tar över Championship-klubben Bristol City med omedelbar verkan. Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

– Jag har haft bra samtal med styrelsen och jag är verkligen spänd över möjligheten att hjälpa till fram till slutet av säsongen. Vi kommer att sätta igång direkt och siktar på en positiv prestation på Långfredagen, säger Hodgson till klubbens hemsida.

Det är inte första gången som Roy Hodgson tränar Bristol City. Hans första sejour i klubben varade i ett drygt halvår. Hur länge sedan det var? 1982, det vill säga 44 år sedan.

Ett axplock av klubbar som tränats av Roy Hodgson inkluderar Fulham, Liverpool, Inter och Malmö FF. Han har även varit förbundskapten för Finland, Schweiz, Förenade Arabemiraten och sitt hemland England.