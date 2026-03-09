Klart: Så spelas kvartsfinalerna i FA-cupen

FA-cupens kvartsfinaler har lottats.

En stormöte mellan Manchester City och Liverpool väntar.

FA-cupens femte omgång spelades nästan klart i helgen och nu står det klart vilka som möter varandra i kvartsfinalerna.

De lag som är vidare är Arsenal, Chelsea, Manchester City, och Liverpool. Men även uppstickaren Port Vale som skickade ut Sunderland i deras senaste drabbning.

När kvartsfinalerna lottats stod det klart att ett stormöte mellan Manchester City och Liverpool väntar. Viktor Gyökeres och Arsenal ställs mot Southampton. Det enda som återstår är vem som går vidare i vinnaren av West Ham-Brentford som spelas under måndagkvällen.

Matcherna spelas 4-5 april.

Kvartsfinalerna:

Southampton – Arsenal

Chelsea – Port Vale

Manchester City – Liverpool

West Ham/Brentford – Leeds



