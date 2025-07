Klart: Snoop Dogg köper in sig i Swansea

Han är inte bara rappare – utan också delägare i en fotbollsklubb.

Detta står klart efter att Snoop Dogg investerat i Swansea City.

– Det känns speciellt för mig att jag nu blir klubbägare med Swansea, säger Snoop Dogg i ett uttalande.

Den världskända rapparen Snoop Dogg har köpt in sig i fotbollsklubben Swansea City, som sedan 2019 har spelat i den näst högsta divisionen i England.

Detta stod klart under torsdagskvällen då den walesiska klubben meddelade att Snoop Dogg har investerat i klubben och blir delägare. I samband med kommunikationen om detta presenterades även en väggmålning med Snoop Dogg vid en av läktarna på Liberty Stadium, klubbens arena.

– Min kärlek till fotboll är välkänd, men det känns speciellt för mig att jag nu blir klubbägare med Swansea City, säger Snoop Dogg i ett uttalande på klubbens hemsida och fortsätter:

– Klubbens och områdets historia berörde mig verkligen. Det här är en stolt arbetarklass-stad och klubb. En underdog som biter tillbaka, precis som jag. Jag är stolt över att vara en del av Swansea City. Jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa klubben, och jag ser fram emot att lära känna alla mina YJBS.

Även Swanseas vd, Tom Gorringe, välkomnar Snoop Dogg.

– Dogg brinner för det här projektet och för att hjälpa oss att fortsätta höja klubbens profil till en så bred publik som möjligt, säger han.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.

👉 https://t.co/x0Rn7Jrapo pic.twitter.com/WkmrtBd56k

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 17, 2025