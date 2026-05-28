Dementerar uppgifterna: ”Lite skam, känner ett ansvar”

SOLNA. För första gången har Wolfsburg åkt ur Bundesliga.

Det gör Mattias Svanberg illa berörd samtidigt som han dementerar uppgifterna att han nu ska vilja lämna klubben.

– Man känner skamkänslor, man känner ett ansvar. Så länge jag har kontrakt med Wolfsburg kommer jag göra allt för klubben, säger landslagsmittfältaren till FotbollDirekt.

Sedan Wolfsburg tog sig upp till Bundesliga för 29 år sedan har den tyska klubben aldrig åkt ur högstaligan – förrän nu. För i dagarna stod det klart att ligamästarna från 2009 spelar i 2.Bundesliga nästa säsong – detta efter uttåg i kvalet mot Paderborn i måndags.

För Mattias Svanberg blev det sedan snabbt att byta depp och sorg till VM-uppladdning med det svenska landslaget – som inte ens två dygn efter degraderingen tränade med Blågult ute på Bosön.

– Det har hjälpt väldigt mycket att komma hit. De två dagarna dessförinnan var hemska, de var väldigt tuffa men sedan jag kom hit i onsdags har det hjälpt väldigt mycket. Man får komma till en annan miljö som är glad och positiv, man får träffa vänner och lagkamrater. Vi har något att se fram emot och det har hjälpt mycket, säger Svanberg till FotbollDirekt och fortsätter sedan om degraderingen:

– Men jag känner mycket besvikelse, mycket ansvar. Det är lite skamkänslor. Jag kan hantera mina egna motgångar, men det är svårare kring andras välmående.

Slår ner direkt: ”Vet inte varifrån uppgifterna har kommit ifrån”

Efter att det stod klart att Wolfsburg inte längre spelar i Bundesliga nästa säsong kom snabbt uppgifter om att Svanberg nu vill lämna klubben.

Men 27-åringen som kom till Wolfsburg 2022 slår ner det direkt.

– Jag vet inte varifrån de uppgifterna har kommit ifrån, säger Svanberg om tyska Waz som kom med ryktena innan han berättar vidare:

– Läget just nu är att först och främst fokusera på VM. Jag har ett år kvar på kontraktet och jag är Wolfsburgsspelare tills den dagen jag inte längre är det.

Det finns ingen klausul i kontraktet som säger att det bryts om ni åker ur?

– Nej, det finns ingen klausul. Jag får ta det här efter VM. Så länge jag har kontrakt med Wolfsburg kommer jag göra allt för klubben.