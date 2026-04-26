Alexander Isak: ”Jag har kämpat för att komma tillbaka”

Foto: Bildbyrån



Alexander Isak gjorde sitt första mål på 126 dagar när Liverpool besegrade Crystal Palace med 3–1 under lördagen. Svensken inledde målskyttet på Anfield och var lättad efter slutsignalen.

– Jag har kämpat för att komma tillbaka till full form och att göra mål är nog det bästa sättet att hitta formen igen. Självklart är jag väldigt glad, säger Isak till klubbens hemsida.

Målet kom efter att Alexis Mac Allisters avslut såg ut att gå utanför, men Isak reagerade snabbt och tog hand om returen.

– Jag kände att det skottet inte var på väg in, så jag bröt in och det blev en bra första touch. Sedan lyckades jag sätta bollen i nät.

Segern innebär att Liverpool ligger fyra i Premier League.