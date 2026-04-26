Vilken revansch efter skräckskadan: ”Finns symbolik i det”

STOCKHOLM. För snart två år sedan skadade Piotr Johansson korsbandet mot Hammarby och blev borta i över ett år.

Nu kan Piotr Johansson bära kaptensbindeln när han gör sitt första derby mot Bajen sedan skräckskadan.

– Klart det finns en symbolik i det, men annars är jag en ledare i det tysta, oavsett om jag har bindeln eller inte, säger högerbacken till FotbollDirekt.

Han var aktuell för såväl landslaget som utlandet.

Sista matchen innan EM-uppehållet skulle bara rivas av innan semester i Italien där Piotr Johansson skulle fria till sin flickvän.

Men så revs matchen mot Hammarby av – och korsbandet drogs av.

Djurgårdens succéback tvingades lämna planen redan i första halvlek och därefter dröjde det över ett år innan han spelade allsvensk fotboll igen.

Nu är Johansson på nytt ordinarie i det Dif han kom till inför 2022 – och i senaste allsvenska matchen mot Elfsborg gjorde han sitt första allsvenska mål för klubben.

– Kul så klart, men vi förlorade ju matchen så då betydde det i slutändan ingenting. Det är svårt att glädjas åt det med tanke på hur tung förlusten var. Den var ju smått surrealistisk, säger Johansson som dessutom mot Elfsborg bar kaptensbindeln för första gången i Djurgårdens tröja.

– Kul, stort och ärofyllt. Jag fick vikariera eftersom hela kaptensgruppen var i sjukstugan, säger högerbacken och syftar på Adam Ståhl, Jacob Une, Daniel Stensson och Mikael Anderson.

Så du är femtekapten i Djurgården då?

– Jag tror det. Det finns ju en tydlig fyra, men vem som är femma är inte sagt, säger Johansson som saknades i hemmapremiären mot KFF och då samtliga i kaptensgruppen var borta var det i stället Jacob Rinne som fick vara kapten för första gången.

– Rinne är väl sjättekapten då (skratt).

”Jag har alltid gnuggat på i det tysta”

Om Jani Honkavaara fortsätter med mittbacksparet Mikael Marqués och Miro Tenho som senast mot Elfsborg kommer Johansson att vara kapten igen, detta eftersom Stensson och Anderson är bekräftade borta samtidigt som Ståhl som mest kan mäkta med ett inhopp.

– Men det är inget jag tänker på så här på förhand. Vi har en grym kaptensgrupp. Är jag inte kapten mot Hammarby så är jag annars en ledare i det tysta, oavsett om jag har bindeln eller inte, förklarar Johansson.

Så här nästan två år sedan korsbandsskadan mot Hammarby kan du bära bindeln mot samma Bajen i din första allsvenska match mot dem sedan skadan?

– Klart det finns lite symbolik i det, men för mig är det i slutändan inte det viktigaste vem som har bindeln. Jag försöker styra och ställa alldeles oavsett. Jag har alltid gnuggat på i det tysta då jag faktiskt aldrig tidigare varit lagkapten under karriären, avslutar 31-åringen.