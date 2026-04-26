Rinnes självkritik: ”Det är inte assexig statistik”

STOCKHOLM. Jacob Rinne har gjort förstaplatsen mellan stolparna till sin.

Men Djurgårdens målvakt är inte nöjd för det.

– Fem insläppta på sex skott… det är inte assexig statistik som målvakt, säger han inför derbyt mot Hammarby.

Han var nära att flytta tillbaka till Saudiarabien i slutet av sommaren då Filip Manojlovic var Jani Honkavaaras tydliga etta i Djurgården.

Men efter att Jacob Rinne och Manojlovic delat på matcherna i årets cupspel har Honkavaara ändrat sig och gjort Rinne till förstamålvakt.

Rinne var ett monster i premiären borta mot Gais och den stora matchhjälten i 1-0-viktorian.

Därefter har Rinne stått i de tre efterföljande omgångarna.

3-2 hemma mot Kalmar FF har följts upp med två raka torsk: 0-1 hemma mot MFF och 1-2 borta mot Elfsborg.

Den gemensamma nämnaren i förlustmatcherna? De avgörande målen har styrts på en Dif-spelare som helt ställt Rinne i mål.

– Fem insläppta på sex skott… det är inte assexig statistik som målvakt. Vi måste vara skarpare i offensiven. Att Elfsborg ens kunde lukta på en poäng senast är egentligen under all kritik med tanke på chanserna som vi skapade och hur lite de skapade. Vi måste ta vara på chanserna vi skapar, slår Rinne fast för FD inför derbyt.

”Jag har inte vunnit något derby ännu”

För under söndagen är det dags för Djurgården att ta emot Hammarby, ett Bajen som Dif inte besegrat sedan juli 2022.

I juniderbyt 2024 fanns Rinne på plats som supporter då han var hemma från semester från Saudiarabien. Den matchen vann Hammarby med 3-0 och två månader senare skrev Rinne på för sina drömmars klubb.

– Men jag har inte vunnit något derby ännu. Återigen, vi behöver göra mål, ta vara på chanserna, säger Rinne som uppmaning inför rivalmötet med de grönvita.

– Vi vet vad Hammarby kommer med, vad deras styrkor är. Vi gjorde det bra mot dem i cupkvartsfinalen senast.

Som Rinne är inne på spelade Djurgården jämnt med Bajen i 120 minuter i mars månad och väntade på straffar, men då rann Paulos Abraham igenom och avgjorde med matchens sista spark. Nu är det ovisst huruvida Hammarbys skyttekung kommer till spel eller inte i derbyt, men för Rinne spelar det ingen roll om det är Abraham, Nikola Vasic eller Elohim Kaboré som spelar nia i Hammarby.

– Nej, det gör inte så stor skillnad faktiskt. Jag försöker agera på samma sätt ändå.