Uppgifter: Liverpool visar fortsatt intresse för Dumfries

Liverpool har inte släppt intresset för Denzel Dumfries.

Enligt nya uppgifter finns Inter-backen fortfarande med på klubbens radar inför sommaren.

Denzel Dumfries fortsätter kopplas samman med Liverpool inför nästa transferfönster. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira följer Premier League-klubben fortfarande den nederländske landslagsbacken.

Redan i vintras rapporterades det om kontakt mellan Liverpool och spelarens representanter, men någon övergång blev då aldrig aktuell.

Nu uppges Dumfries återigen vara ett namn som övervägs. Högerbacken ska dessutom ha en utköpsklausul på omkring 25 miljoner euro, motsvarande cirka 270 miljoner kronor. Klausulen sägs dock endast vara giltig under juli månad.