Klart: Thiago Alcántara återvänder till Barcelona

Den tidigare proffsspelaren Thiago Alcántara återvänder till FC Barcelona.

Detta för att ingå i Hansi Flicks tränarstab – för andra gången.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Thiago Alcántara, 33, lämnade Liverpool och i samband med det valde att lägga skorna på hyllan.

Tidigare i sin karriär representerade mittfältaren Barcelona, dit han återvände som tränare förra året.

Totalt sett var han med i Hansi Flicks tränarstab under en månads tid, innan han lämnade.

Nu står det klart att spanjoren återvänder till Katalonien, och Flicks tränarstab. Det meddelar ”Barca” på sin hemsida under torsdagen.

Där kommer Alcántara att vara assisterande tränare med fokus på att hjälpa till med taktiska aspekter och förbereda träningspass.

Under sin spelarkarriär gjorde Thiago Alcántara totalt 100 tävlingsmatcher för Barcelona i vilka det blev elva mål och 19 assist.



