Uppgifter: Cucurella kan återvända till Barcelona

Marc Cucurella, 27, kan lämna Chelsea för att återvända till Barcelona.

Nu rapporterar El Chiringuito att 27-åringen har diskuterats internt.

Marc Cucurella värvades från Brighton 2022. Chelsea fick betala 56 miljoner pund, motsvarande 705 miljoner kronor för spelaren. Efter en tuffare start har han blivit en av klubbens viktigaste spelare.

Nu ryktats han till Barcelona, klubben han är fostrad i.

– Det skulle vara svårt att tacka nej till Barcelona, sa han då till ESPN.

Barcelona-kopplingen grundas i att laget kan komma att sälja flera spelare i sommar.

Nu rapporterar El Chiringuito att Cucurella har diskuterats internt i klubben. Enligt uppgifterna hade Cucurella inte tvekat inför att återvända till den spanska jätten.