Klart: Tidigare Bajen-profil avslutar karriären

Björn Paulsen blev kultförklarad under sin tid i Hammarby.

Nu väljer dansken att lägga skorna på hyllan.

– Självklart är det vemodigt, säger Paulson till TV2.

Björn Paulsen har representerat Odense sedan 2022. Nu står det klart att säsongen som varit blir mittbackens sista i karriären. Det bekräftar han för TV2.

– Självklart är det vemodigt. Att spela fotboll är en livsstil. Allt har handlat om fotboll, både i vardagen och på helgerna. Även för familjen. Så det är en omställning man måste vara redo för, säger dansken.

34-åringen har brottats med en skada i akilleshälen den senaste tiden. Det i kombination med hans kompromisslösa spelstil har inte varit skonsamt mot kroppen.

Det är enligt Paulsen den främsta anledningen till att karriären tar slut nu.

– Min stil har varit lite åt vikingahållet. Att gå in i allt med huvudet först. Det har gett mig ärr, döda tänder, blåmärken och svullna ögon. Det har varit en del av mig och fungerat för mig också. Det är också något folk gillar med mig. Sedan finns det folk som inte gillar den stilen heller. Men så är det ju, menar han.

Björn Paulsens tränare i Odense Martin Hansen snålar inte med lovorden över mittbacken.

– Han är alla tränares dröm. Någon som aldrig ifrågasätter och bara gör det som blir sagt. Jag tror att under de snart fyra år jag varit här har Björn nästan aldrig haft en dålig dag när han kommit in. Det är alltid gott humör, alltid en bra idé eller tanke när man möts på morgonen, säger han till TV2.

Björn Paulsen blev känd för den svenska fotbollspubliken under sina två sejourer i Hammarby. Totalt blev det 112 tävlingsmatcher i den grönvita tröjan för dansken.