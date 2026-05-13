Toksågar Potter efter petningen: ”Obegripligt och fel”

Hugo Larsson ratades en plats i VM-truppen.

Nu går Eintracht Frankfurts sportchef till attack.

– Beslutet är inte bara obegriplig utan helt enkelt fel, säger Markus Krösche i en kommentar på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Han har varit en del av landslaget i flera års tid. Men när VM-truppen togs ut saknades Hugo Larsson.

Ihop med petningen av Roony Bardghji var Larsson den stora snackisen efter Graham Potters uttagning. Nu rasar Eintracht Frankfurts sportchef över att hans spelare inte får åka med till Nordamerika.

– Det är oförklarligt ur ett sportsligt perspektiv. Hugo har utvecklats, presterat på en hög och jämn nivå och är en av de absoluta nyckelspelarna i vårt lag, säger Markus Krösche till klubbens egna hemsida innan han fortsätter:

– 34 tävlingsmatcher den här säsongen talar för sig självt. Att ignorera sådana prestationer sänder fel budskap till alla proffs som jobbar hårt varje vecka. Hugo är mer än förtjänt av en uttagning. Det här beslutet inte bara obegripligt utan helt enkelt fel.

Graham Potter i skottelden efter petningen av Hugo Larsson.

