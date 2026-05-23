Klart: Tottenham värvar Martinez

Shekiera Martinez lämnar West Ham för konkurrenten Tottenham.

Den tyska landslagsspelaren ansluter på ett långtidskontrakt, men hur långt kontraktet är framgår inte.

– Jag är väldigt glad över att vara en Spurs-spelare. Det här är det perfekta nästa steget för min karriär och också för att utvecklas som spelare, säger 24-åringen.

Huvudtränare Martin Ho ser sin syn på den nya spelaren:

– Shekiera är en spelare som vi har beundrat under en längre tid, så vi är väldigt glada över att hon har valt att komma till Tottenham Hotspur, särskilt med tanke på det stora intresse som fanns för henne.

Denna säsong står hon noterad för sex mål på 20 matcher.