Officiellt: Podolski avslutar karriären

Lukas Podolski, 40, avslutar sin fotbollskarriär.

Anfallaren gör i sin sista match i helgen, det meddelar Górnik Zabrze.

Lukas Podolski avslutar sin fotbollskarriär och gör sin sista match i helgen med Górnik Zabrze. 40-åringen är majoritetsägare i klubben och kommer fortsätta vara det trots att karriären som spelare är över.

Han har spelat i klubbar som Arsenal, Inter och Bayern München men har sedan sommaren 2021 tillhört den polska klubben Górnik Zabrze.

Tysken var med och sänkte Blågult i åttondelsfinalen i VM 2006.