Klart: Vicky López årets unga talang före Schröder

Barcelonas Vicky López har prisats på Ballon d’Or-galan i London.

Hon har utsetts till årets unga talang bland damerna.

Svenska Felicia Schröder var också nominerad.

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Vicky López har utsetts till årets unga talang bland damerna under Ballon d’Or-galan i London. Därmed blir det dubbelt för Barcelona, eftersom klubbens Lamine Yamal vann motsvarande pris bland herrarna. Detta blir även López andra, efter att ha vunnit priset året 2025.

Bland de nominerade fanns också svenska Felicia Schröder, liksom Veerle Buurman, Clara Serra och Lily Yohannes.