Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Klart: Vicky López årets unga talang före Schröder

Author image
Daniel Karimi
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Barcelonas Vicky López har prisats på Ballon d’Or-galan i London.
Hon har utsetts till årets unga talang bland damerna.
Svenska Felicia Schröder var också nominerad.

Foto: Alamy

Vicky López har utsetts till årets unga talang bland damerna under Ballon d’Or-galan i London. Därmed blir det dubbelt för Barcelona, eftersom klubbens Lamine Yamal vann motsvarande pris bland herrarna. Detta blir även López andra, efter att ha vunnit priset året 2025.

Bland de nominerade fanns också svenska Felicia Schröder, liksom Veerle Buurman, Clara Serra och Lily Yohannes.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt