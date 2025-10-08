Klart: Watford sparkar tränaren – efter tio matcher

Paulo Pezzolanos tid som huvudtränare i Watford blev kortvarig.

Tio matcher fick han vara ansvarig för Londonklubben.

Han ersätts nu av Javi Gracia som återvänder till klubben.

Foto: Bildbyrån

42-årige Paulo Pezzolano tog över Watford FC inför den här säsongen.

Den gångna helgens seger mot Oxford United blev uruguayanens sista som tränar för Londonklubben.

Denna tisdagseftermiddag så meddelar nämligen klubben att man valt att sparka Pezzolano. Han ersätts av Javi Gracia.

Den spanske tränaren har varit i Watford tidigare, han dock över klubben i januari 2018 och lämnade sedan i augusti 2019.

ℹ️ Watford FC are delighted to confirm the return of Javi Gracia as Head Coach after deciding to part ways with Paulo Pezzolano and his backroom staff, whom we thank sincerely for their efforts and commitment during their time in charge.



We wish them every success in the… pic.twitter.com/thWQKYf5vd — Watford Football Club (@WatfordFC) October 8, 2025

Londonklubben placerar sig på elfteplats i The Championship efter nio spelade omgångar.