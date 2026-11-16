Klopp rasar – samtidigt utmanas Infantino

Tysklands förbundskapten Jürgen Klopp vill få bort Gianni Infantino som Fifa-president.

Samtidigt har Uefa ställt sig bakom en utmanare i valet i mars.

– Det behövs en förändring, säger Klopp.

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Det har stormat kring Gianni Infantino i flera år. Inför sommarens VM kritiserades han för sina nära band till USA:s president Donald Trump, inte minst när Fifa instiftade ett nytt fredspris och delade ut det till Trump.

Under turneringen växte kritiken ytterligare när Infantino upphävde, på Trumps inrådan, ett rött kort för USA:s Folarin Balogun inför åttondelsfinalen mot Belgien. Efter VM tvingades han dessutom backa från en plan på att sälja delar av mästerskapet till privata investerare.

Nu har Jürgen Klopp fått nog.

– Konsensus är att det behövs en förändring, säger han enligt tyska Sky Sport.

– Folk trodde inte att det kunde bli värre efter Sepp Blatter, och sedan fick vi det här. Det finns verkligen folk som bryr sig om fotboll och inte har några ekonomiska intressen. Om någon av dessa skulle bli president för Fifa vore det välkommet.

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Infantino ställer upp för omval, men han får konkurrens. På måndagen meddelade Uefa att man enhälligt stöttar det franska fotbollsförbundets president Philippe Diallo, som har tackat ja till att kandidera. 63-åringen kritiserade Infantino redan i september och sa då att Fifa-presidenten ”allvarligt skadat fotbollens image och enhet”.

Även Kozo Tashima, ordförande i det japanska fotbollsförbundet, har meddelat att han tänker ställa upp. Infantino har i sin tur stöd från det asiatiska förbundet AFC och det afrikanska förbundet CAF.

Kandidaturerna måste vara registrerade senast på onsdag, och valet hålls den 18 mars nästa år.