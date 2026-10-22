Klopp väljer sida inför El Clásico: ”Det är nog Barcelona”
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Jürgen Klopp har en tydlig favorit inför söndagens Clásico.
Förbundskaptenen tror på Barcelona.
Jürgen Klopp har aldrig missat ett El Clásico, och söndagens möte mellan Barcelona och Real Madrid blir inget undantag. I halvtidspausen av Bayern Münchens Champions League-match mot Arsenal fick Tysklands förbundskapten frågan om vilket lag han håller på.
– Självklart kommer jag att titta på El Clásico. Jag har sett den matchen i alla skeden av mitt liv, säger han enligt Bulinews.
Han erkänner också att han tidigare inte gillade Real Madrids försvarare.
– Förr höll jag mer på Barcelona, eftersom jag var emot det Pepe och andra försvarare i Madrid höll på med. I dag håller jag på det bättre laget, och som det ser ut just nu är det nog Barcelona.
Klopp ska dessutom hålla ett extra öga på landslagsanfallaren Karim Adeyemi, som har varit i bra form för Barça de senaste veckorna.
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