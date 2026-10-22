Klopp väljer sida inför El Clásico: ”Det är nog Barcelona”

Jürgen Klopp har en tydlig favorit inför söndagens Clásico.

Förbundskaptenen tror på Barcelona.

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Jürgen Klopp har aldrig missat ett El Clásico, och söndagens möte mellan Barcelona och Real Madrid blir inget undantag. I halvtidspausen av Bayern Münchens Champions League-match mot Arsenal fick Tysklands förbundskapten frågan om vilket lag han håller på.

– Självklart kommer jag att titta på El Clásico. Jag har sett den matchen i alla skeden av mitt liv, säger han enligt Bulinews.

Han erkänner också att han tidigare inte gillade Real Madrids försvarare.

– Förr höll jag mer på Barcelona, eftersom jag var emot det Pepe och andra försvarare i Madrid höll på med. I dag håller jag på det bättre laget, och som det ser ut just nu är det nog Barcelona.

Foto: Bildbyrån

Klopp ska dessutom hålla ett extra öga på landslagsanfallaren Karim Adeyemi, som har varit i bra form för Barça de senaste veckorna.