Koundés ärliga ord: ”Jag var långt under min nivå”

Jules Koundé har fått se sin status i Barcelona förändras drastiskt.

Från att ha varit en helt given startspelare i Hansi Flicks elva har fransmannen tvingats vänja sig vid en bänkplats.

Nu bryter stjärnan tystnaden om den nya situationen i storklubben.

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Barcelona-försvararen Jules Koundé har tappat sin startplats i Barcelona till Eric Garcia. Men i stället för att rasa mot tränaren Hansi Flick på grund av den minskade speltiden viker den franske försvararen ner garden och tar på sig allt ansvar själv.

Det är tränarens (Hansi Flick) val. Jag känner mig bra fysiskt och har ingen skada, säger Jules Koundé på en presskonferens inför Frankrikes möte med Belgien och fortsätter:



– Om jag spelar mindre beror det på förra säsongen, då jag var långt under min vanliga nivå.

Samtidigt anpassar sig 27-åringen till ett nytt kapitel i franska landslaget under Zinedine Zidane, som tagit över efter Didier Deschamps.

– Han (Zinedine Zidane) är väldigt nära sina spelare och gillar att prata mycket både på och utanför planen, vilket även gäller hans tränarstab. Han vill att vi ska vara ett aggressivt lag som kontrollerar matchen med bollen, förklarar den franske försvararen.