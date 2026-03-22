Krisen i FCK – åkte på ny förlust

FC Köpenhamn har det tufft.

Under söndagen föll huvudstadslaget hemma mot Fredericia.

FC Köpenhamn har efter en svag säsong inlett nedflyttningsserien i den danska ligan. Under söndagen ställdes FCK mot Fredericia.

I den första halvleken tog Fredericia ledningen med 2–0 och FCK lyckades inte svara upp förrän i den 96:e minuten på straffspark.

I den 63:e minuten byttes svenske Jordan Larsson och ersattes av landsmannen Viktor Claesson. Enligt Tipsbladet blev Larsson upprörd över bytet och undvek ögonkontakt med tränaren Jacob Neestrup.

– Det är en dålig signal att Jordan Larsson demonstrerar mot Jacob Neestrup, säger experten Morten Bruun enligt Tipsbladet.

FCK ligger på en andraplats i den danska nedflyttningsserien och har sex poäng ner till Silkeborg på nedflyttningsplats.