Kritiken: Papin sågar Mbappé

Kylian Mbappé slutade tvåa i Ballon d’Or bakom Harry Kane.

Nu menar en tidigare vinnare att fransmannen bara har sig själv att skylla.

– Hans kommunikation var katastrofal, säger Jean-Pierre Papin.

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Kylian Mbappé gjorde sin bästa placering någonsin när han slutade tvåa i årets Ballon d’Or. Inför galan hade Real Madrid-stjärnan sagt till France Football att ”ingen var bättre än mig förra säsongen”.

Enligt Jean-Pierre Papin, som vann Ballon d’Or 1991, var det uttalandet som kostade honom priset.

– Mbappés kommunikation var katastrofal för honom, eftersom den på sätt och vis speglade hans personlighet. Det är synd när man har all den här talangen och spelar i en klubb som Real Madrid. Han påminner mig lite om Cristiano Ronaldo, eftersom andra skulle ställa sig i hans tjänst, säger Papin till RMC.

– Effektivitetsmässigt är han inte långt ifrån vad Cristiano Ronaldo brukade leverera, men hans mediekampanj vände sig delvis mot honom.

Kylian Mbappé. Foto: Alamy

”Kommer att vinna”

Papin är ändå säker på att landsmannen vinner priset förr eller senare.

– Jag är övertygad om att han kommer att vinna Ballon d’Or, eftersom han har talangen som krävs. Det här året var inte hans sista chans.

Mbappé har varit topp tio i Ballon d’Or nio gånger, men tidigare var tredjeplatsen 2023 hans bästa placering.