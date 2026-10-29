Kritiken: Papin sågar Mbappé
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Kylian Mbappé slutade tvåa i Ballon d’Or bakom Harry Kane.
Nu menar en tidigare vinnare att fransmannen bara har sig själv att skylla.
– Hans kommunikation var katastrofal, säger Jean-Pierre Papin.
Kylian Mbappé gjorde sin bästa placering någonsin när han slutade tvåa i årets Ballon d’Or. Inför galan hade Real Madrid-stjärnan sagt till France Football att ”ingen var bättre än mig förra säsongen”.
Enligt Jean-Pierre Papin, som vann Ballon d’Or 1991, var det uttalandet som kostade honom priset.
– Mbappés kommunikation var katastrofal för honom, eftersom den på sätt och vis speglade hans personlighet. Det är synd när man har all den här talangen och spelar i en klubb som Real Madrid. Han påminner mig lite om Cristiano Ronaldo, eftersom andra skulle ställa sig i hans tjänst, säger Papin till RMC.
– Effektivitetsmässigt är han inte långt ifrån vad Cristiano Ronaldo brukade leverera, men hans mediekampanj vände sig delvis mot honom.
”Kommer att vinna”
Papin är ändå säker på att landsmannen vinner priset förr eller senare.
– Jag är övertygad om att han kommer att vinna Ballon d’Or, eftersom han har talangen som krävs. Det här året var inte hans sista chans.
Mbappé har varit topp tio i Ballon d’Or nio gånger, men tidigare var tredjeplatsen 2023 hans bästa placering.
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