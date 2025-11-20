Prenumerera

Foto: Alamy

Kroos ärliga ord: ”Laget blev lidande”

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Vinicius Júnior är i blåsväder.
Nu berättar den tidigare lagkamraten Toni Kroos om stjärnans beteende.
– Känslan var att laget blev lidande på grund av hans beteende, säger han enligt Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Den brasilianska Real Marid-stjärnan Vinicius Júnior fortsätter att vara en grund för kontroverser. Genom åren har 25-åringen vid upprepade tillfällen hamnat i bråk med både motspelare och supportrar, och nyligen stormade han ned i spelartunneln när han blev utbytt i El Clásico mot Barcelona.

Kort därefter rapporterades världsstjärnan överväga att lämna Real Madrid.

Madrid, Madrid, Spanien. 26 oktober 2025. Vinicius Junior från Real Madrid (höger) eskorteras av planen medan han gestikulerar mot Raphinha från FC Barcelona (vänster) när de lämnar planen efter LaLiga EA Sports fotbollsmatch mellan Real Madrid CF och FC Barcelona på Estadio Santiago Bernabeu den 26 oktober 2025 i Madrid, Spanien.
Vinicius i bråk mot Barcelona. Foto: Alamy

En som känner Vinicius Júnior väl är den tidigare Real Madrid-mittfältaren Toni Kroos, 35. Tysken valde att lägga skorna på hyllan förra sommaren men hann göra flera matcher tillsammans med den brasilianska yttern.

I en intervju med Mundo Deportivo berättar Kroos om sina upplevelser av Vinicius, och att ytterns beteende kunde göra honom obekväm.

– I de stunderna sa jag många gånger till honom att nog var nog, eftersom man får känslan av att laget till slut blir lidande på grund av hans beteende, säger han.

– Jag försökte många gånger lugna ner honom på planen, främst för att han inte skulle tappa sitt eget tempo, eftersom det ibland hände. Jag sa alltid till honom: ”Du är så bra att du inte behöver något av det där”, fortsätter Kroos.

