Kroos ärliga ord: ”Laget blev lidande”

Vinicius Júnior är i blåsväder.

Nu berättar den tidigare lagkamraten Toni Kroos om stjärnans beteende.

– Känslan var att laget blev lidande på grund av hans beteende, säger han enligt Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Den brasilianska Real Marid-stjärnan Vinicius Júnior fortsätter att vara en grund för kontroverser. Genom åren har 25-åringen vid upprepade tillfällen hamnat i bråk med både motspelare och supportrar, och nyligen stormade han ned i spelartunneln när han blev utbytt i El Clásico mot Barcelona.

Kort därefter rapporterades världsstjärnan överväga att lämna Real Madrid.

Vinicius i bråk mot Barcelona. Foto: Alamy

En som känner Vinicius Júnior väl är den tidigare Real Madrid-mittfältaren Toni Kroos, 35. Tysken valde att lägga skorna på hyllan förra sommaren men hann göra flera matcher tillsammans med den brasilianska yttern.

I en intervju med Mundo Deportivo berättar Kroos om sina upplevelser av Vinicius, och att ytterns beteende kunde göra honom obekväm.

– I de stunderna sa jag många gånger till honom att nog var nog, eftersom man får känslan av att laget till slut blir lidande på grund av hans beteende, säger han.

– Jag försökte många gånger lugna ner honom på planen, främst för att han inte skulle tappa sitt eget tempo, eftersom det ibland hände. Jag sa alltid till honom: ”Du är så bra att du inte behöver något av det där”, fortsätter Kroos.