Uppgifter: Stjärnan överväger seriöst att lämna Real Madrid

Vinicius Junior blev rejält irriterad när han blev utbytt i helgens El Clásico.

Nu rapporteras han seriöst överväga sin framtid i den spanska storklubben.

Detta enligt spanska AS.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid besegrade FC Barcelona med 2–1 i helgen, men efterspelet efter matchen har handlat om flera andra saker än resultatet.

I den 72:a minuten blev Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior utbytt och brassen tog inte Xabi Alonsos beslut speciellt bra. Direkt efter bytet så stormade han nämligen ner i spelartunneln.

Nu kommer även uppgifter om att stjärnan kan komma att vilja lämna den spanska storklubben.

Spanska AS rapporterar nämligen att Vinicius Junior seriöst överväger att lämna klubben, detta på grund av frustration mot Xabi Alonso, inte minst efter helgens byte.

Det har även rapporterats tidigare under hösten att brassen är missnöjd med sin situation under spanjoren.