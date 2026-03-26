Kulusevskis besked: ”Jag har gjort ett litet ingrepp i knät”

Dejan Kulusevski har tagit sig till Valencia för att stötta sina vänner i det svenska landslaget.

Där syntes den skadade Tottenham-spelaren gå runt på träningsplanen – och halta.

”Jag har gjort ett litet ingrepp i knät för två veckor sedan”, skriver svensken på sin Instagram-story.

Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på nästan elva månader då han dras med en tuff knäskada satt stopp. Senast svensken gjorde en match var i maj 2025.

Däremot är han inte helt bortkopplad från det svenska landslaget – som senare i dag ställs mot Ukraina semifinalen av det VM-playoff man har tagit sig till.

På träningsplanen i Valencia, där Sverige laddar upp inför matchen på Estadio Ciudad de Valencia, syntes Tottenham-spelaren gå runt och halta.

Nu berättar han om hur det kommer sig.

”Bara för att klargöra saker. Jag haltar eftersom jag har gjort ett litet ingrepp i knät för två veckor sedan. Jag tog bort saker som inte skulle vara där. Knät är bra nu. Tack för allt stöd”, skriver han på en Instagram-story.

Enligt tidigare uppgifter skulle Dejan Kulusevski vara tillbaka från sin skada i december förra året. I början av 2026 löd beskedet att han skulle missa ytterligare tre till fyra veckor. Efter det har svensken alltså gjort ett nytt ingrepp i sitt knä.