Kusi-Asare kan släppas fram: ”Vänta och se”

Jonah Kusi-Asare kan släppas fram i Fulham denna tisdagskväll.

Anfallaren väntas kunna göra debut mot Cambridge ikväll.

– De måste vänta och se vad mina beslut blir, säger Fulhams huvudtränare Marco Silva enligt The Standard.

Foto: Bildbyrån

Jonah Kusi-Asare lämnade Bayern München för Fulham på lån i somras.

Än så länge har det dock inte blivit någon speltid i Londonklubben för den förre AIK-talangen, men ikväll kan det vara dags.

Fulham ställs mot Cambridge United i ligacupen denna tisdagskväll och The Standard menar på att svensken kan få göra debut ikväll.

Fulhams huvudtränare, Marco Silva vill dock inte berätta allt för mycket.

– De måste vänta och se vad mina beslut blir, säger han enligt tidningen.

Matchen drar igång vid 20:45 ikväll.