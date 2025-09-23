Kusi-Asare kan släppas fram: ”Vänta och se”
Jonah Kusi-Asare kan släppas fram i Fulham denna tisdagskväll.
Anfallaren väntas kunna göra debut mot Cambridge ikväll.
– De måste vänta och se vad mina beslut blir, säger Fulhams huvudtränare Marco Silva enligt The Standard.
Jonah Kusi-Asare lämnade Bayern München för Fulham på lån i somras.
Än så länge har det dock inte blivit någon speltid i Londonklubben för den förre AIK-talangen, men ikväll kan det vara dags.
Fulham ställs mot Cambridge United i ligacupen denna tisdagskväll och The Standard menar på att svensken kan få göra debut ikväll.
Fulhams huvudtränare, Marco Silva vill dock inte berätta allt för mycket.
– De måste vänta och se vad mina beslut blir, säger han enligt tidningen.
Matchen drar igång vid 20:45 ikväll.
