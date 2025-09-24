La Liga-presidenten – Yamal var för ung för att vinna Ballon d’Or 

Lamine Yamal utsågs till världens näst bästa spelare på Ballon d’Or-galan.

Det menar La Liga-presidenten Javier Tebas beror på hans ålder.

– Om han hade varit äldre än 23 hade han säkert vunnit den, säger han enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen utsågs världens bästa spelare på Ballon d’Or-galan i Paris.

Då fick Paris Saint Germain-stjärnan Ousmane Dembélé motta priset – för första gången i sin karriär.

– Jag har verkligen inga ord. Det har varit ett otroligt år med Paris Saint-Germain. Det har också hänt väldigt mycket under min karriär. Förlåt, jag är lite stressad, som ni ser. Det är inte lätt. Jag har vunnit den här trofén och Ronaldinho, en fotbollslegendar, överräckte den till mig. Det är verkligen något exceptionellt, sade han bland annat i sitt tacktal.

På en andraplats slutade FC Barcelonas Lamine Yamal, vilket spanjorens pappa Mounir Nasroui var kritisk till.

– Jag ska inte säga rån utan det är den största moraliska skadan mot en person, sade han till El Chiringuito TV efter galan.

Även La Liga-presidenten Javier Tebas menar att priset borde ha tilldelats Barca-stjärnan, om det inte vore för 18-åringens ålder.

– Om han hade varit äldre än 23 hade han säkert vunnit den också, men eftersom han var yngre gav de honom den andra (Kopa Trophy), säger Tebas enligt ESPN.

Däremot är La Liga-toppen säker på att Yamal kommer att motta priset i framtiden.

– Om han fortsätter på den nivå han är på, vilket verkar troligt, tror jag att det inte råder någon tvekan om att han kommer att vinna Ballon d’Or.



