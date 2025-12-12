La Liga-tränarens kritik: ”Han vill inte spela för oss”

Dominik Livakovic blev stor kroatisk hjälte i VM 2022.

Nu har han dock satt sig på tvären i sin spanska klubb.

– Han vill spela VM, inte för Girona, säger tränaren Michel enligt Mundo Deportivo.

Ni minns kanske hur Dominik Livakovic räddade straff efter straff i VM-åttonelsfinalen mot Japan i Qatar-VM för tre år sedan.

I sommar ska Livakovic ställa sig i Kroatiens mål igen när VM i Nordamerika går av stapeln.

Som det verkar byter keepern klubb i vinter. För någon succé i Girona har det sannerligen inte blivit.

32-åringen som tillhör Fenerbahce kom på lån till La Liga-klubben i somras, men har inte gjort ett enda framträdande.

I stället har Paulo Gazzaniga varit förstavalet mellan stolparna – och så blev det även i förra veckans cupmatch, trots sjukdom. Gironas tränare Michel kastar nu Livakovic under bussen.

– Jag sa till honom att spela, men han sa nej. Jag tycker inte om att prata om privata samtal, men det här stör mig. Jag har en tillgänglig målvakt, Gazzaniga, och han fick spela i cupen sjuk med 38 graders feber, konstaterar Michel ilsket enligt den katalanska tidningen Mundo Deportivo och fortsätter:

– Livakovic vill inte spela längre. Vi måste hitta en lösning i vinterfönstret för jag har bara en målvakt.

Enligt Michel har kroaten redan nu tankarna på sitt landslag, inte på sitt klubblag.

– Han vill spela VM, inte för Girona, säger Michel som säsongen 2023/2024 förde Girona till en historisk tredjeplats i La Liga men som nu har det jobbigare med samma lag som ligger på nedflyttningsplats i skrivande stund.