Lagerbielke fick syna det röda mot Tondela

Under söndagskvällen ställdes Tondela mot Braga i den portugisiska högstaligan.

Med från start i bortalaget fanns svenske Gustaf Lagerbielke.

Däremot visades han ut med sju ordinarie minuter kvar att spela.

Foto: Alamy

Med ett oavgjort resultat och viktiga poäng på spel skulle Gustaf Lagerbielkes avslut i matchen mellan Tondela och Braga få ett dystert avslut.

Detta då han drog på sig sitt andra gula kort och fick lämna planen med sju minuter kvar att spela.

Det var dock inte nog med det. En konsekvens av att den svenske landslagsmittbacken fick sitt andra gula berodde på en förseelese i straffområdet, vilket innebar straffspark för hemmalaget. Som tur var för Braga och Lagerbielke missade Hugo Felix straffen.

Bättre blev det också på tilläggstid då även Braga fick en straff, som Rodrigo Zalazar gjorde mål på och säkrade tre poäng med en man mindre.

I tabellen återfinns Braga på en femteplats.